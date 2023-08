ATTACCO, Beltran e Nzola legati a cessione Cabral

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Se non parte nessuno non arriva nessuno. Questo, in sintesi, il concetto espresso stamani sulle colonne del Corriere dello Sport sul reparto offensivo della Fiorentina. In attacco i viola continuano a seguire con interesse Lucas Beltran del River Plate e Mbala Nzola dello Spezia, operazioni che però dipendono da un'eventuale cessione. Il quotidiano fa il nome di Arthur Cabral: solo in caso di addio al brasiliano i viola potranno gettarsi su un nuovo centravanti.