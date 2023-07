AMRABAT, Torna a Firenze, Italiano ora dovrà gestirlo

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nico Gonzalez e Sofyan Amrabat quest'oggi torneranno dalle vacanze dodici giorni dopo il raduno del 12 luglio. Gli impegni con le proprie Nazionali al termine della passata stagione e qualche giorno di permesso in più, accordato ai due calciatori da parte della società, hanno allungato il tempo libero dei due calciatori che oggi si presenteranno al Viola Park. I due inizieranno con test medici, fisici e probabilmente con il lavoro differenziato.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano spera di trovare due giocatori estremamente motivati, a cominciare da Amrabat che in pochi pensavano di rivedere in città per iniziare la preparazione in maglia viola, ma i 30 milioni di euro richiesti per la sua cessione non sono arrivati e così il centrocampista è ancora della Fiorentina. Le voci di mercato sul suo conto sono sempre state insistenti e trasversali, dalla Liga alla Premier League passando per l’Arabia, però alla fine offerte vere alla Fiorentina per lui non sono state presentate e così il marocchino dovrà ritrovare la concentrazione giusta per ricominciare, pronto a restare oppure a partire nel caso in cui le sirene del mercato si accendessero. E dovrà essere bravo anche l’allenatore nel gestire la situazione per mantenere la testa sul campo e non su possibili pretendenti.