VALLESI A RFV, Al mercato do 6,5. Sofy, non ci voleva

Il noto cantante di fede viola Paolo Vallesi è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", per commentare il momento della Fiorentina alla luce della fine del mercato di gennaio. Ecco le sue parole:

Che idea si è fatto sul caso Amrabat?

"Non sono stupito della vicenda ma dei tempi. Ma è giusto che non sia stato convocato. Con la Lazio finalmente ho rivisto la bella Fiorentina che lo scorso anno ci aveva appassionato: questa situazione non serviva proprio. Il costo? Ad altre condizioni credo che l'affare si sarebbe fatto: le condizioni che aveva proposto il Barcellona non erano ricevibili".

E ora come rimodulerebbe il centrocampo?

"Penso che giocherà Mandragora anche se ha altre caratteristiche. Non so se stasera insieme a lui giocheranno anche Barak e Bonaventura. Serve più fisicità contro il Torino, per cui mi attendo l'innesto di Duncan".

Che voto si sente dare al mercato viola?

"Intanto ricordiamo che i big non sono partiti. Sono felice per l'arrivo di Sirigu ma non mi spiego come Gollini abbia fatto così male. Il voto finale è 6,5 perché comunque non è stata acquistata una punta. Ormai questo è un peso che grava su ogni sessione di mercato. Ci sono partite in cui la Fiorentina avrebbe bisogno di buttare in campo un giocatore anche di meno qualità ma efficace. Ecco perché in passato ho fatto il nome di Torregrossa. Jovic ha un atteggiamento che non mi piace molto".