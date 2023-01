RFV, Il parere della gente su squadra e proprietà viola

Domani la Fiorentina affronta il Torino nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A, cercando di risalire la classifica e provare a rientrare in corsa per l’Europa. Nel frattempo, va avanti il calciomercato: dallo scambio Sirigu-Gollini all’affare Brekalo, passando per i tanti nomi fatti come Belotti, Shomurodov e Henry. Per parlare di tutto ciò, Radio FirenzeViola si è recata al mercato centrale dell’Isolotto, uno dei più noti a Firenze, per ascoltare il parere di chi la Fiorentina la vive in prima persona e con forte passione: i tifosi. Per sentire cosa ne pensa il popolo viola di questa Fiorentina, guarda il video sottostante: