ORLANDO A RFV, Bene a Genova. A Vienna due insidie

FirenzeViola.it

Massimo Orlando, presente negli studi di Radio FirenzeViola durante il “Viola Weekend”, ha parlato così della Fiorentina e del playoff di Conference contro il Rapid Vienna: “Due sono le situazioni da temere: ambiente caldissimo con una tifoseria caldissima, e, come sempre, l’arretratezza di condizione rispetto a loro. Ma sono solo questi gli spauracchi, per il resto la Fiorentina è più forte. L’importante è ottenere un buon risultato, poi al ritorno la condizione sarà salita. Nella doppia sfida, comunque, la Fiorentina non dovrebbe avere nessun tipo di problema”.

Su Beltran: “Penso sia un grande acquisto. L'ho visto e rivisto in questi giorni, ha dei colpi da grandissimo giocatore. A Vienna potremmo vederlo titolare, anche perché prima o poi gli avrà dato minutaggio”.

Sulla gara di Genova: “La squadra la vedo più forte dell’anno scorso. La festa ieri doveva essere del Genoa, l’ambiente poteva incutere timore o soggezione; invece, la squadra con personalità è partita bene, segnato e poi gestito. Se dovesse arrivare qualche altro giocatore, specie un difensore, la Fiorentina se la gioca con tutti”.