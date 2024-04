DINI A RFV, Gol di Bowen al 90' non ha insegnato nulla

FirenzeViola.it

L'avvocato Giulio Dini ha parlato questo pomeriggio nel corso di "Palla al centro", trasmissione di su Radio FirenzeViola in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17. Queste le sue parole, in riferimento al match di ieri in Coppa Italia tra l'Atalanta e la Fiorentina: "Una delle cose che mi irritano di più sono gli schieramenti. In questi giorni ci sono stati quelli che hanno difeso l'allenatore sminuendo la rosa e quelli che hanno fatto il contrario. A me non è piaciuto l'atteggiamento della squadra, che speravo che dalla sconfitta in finale di Conference avesse imparato qualcosa e invece ieri ha dimostrato di non aver imparato nulla. Io ho rivisto negli errori di ieri la topica sulla rete di Bowen: fa riflettere la gestualità di Italiano che diceva "tutti avanti" nei minuti di recupero".

La differenza, però, l'ha fatta il centravanti...

"Scamacca si è svegliato solo da un mese e mezzo: fino ad oggi ha fatto meno reti di Cabral lo scorso anno a Firenze. Chiedete a Gasperini cosa pensava del suo attaccante fino a pochi giorni fa. In generale dico una cosa: l'undici sceso in campo ieri in casa Atalanta fatico a pensare che sia a una distanza siderale da quello della Fiorentina. La panchina ha certamente permesso a Gritti di mandare insieme in campo Miranchuk, Lookman e Pasalic ma Bergamo è una piazza diversa, dove ci si può permettere di sbagliare".