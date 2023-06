MPASINKATU A RFV, Nzola in attacco è la scelta migliore

FirenzeViola.it

Malu MPasinkatu, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro:"Sia Sartori che Carnevali hanno una grande mentalità sportiva. La Fiorentina ha bisogno di giocatori che le permettano di fare un salto di qualità, per cercare di prendersi in futuro quelle soddisfazioni che quest'anno le sono state negate".

Nel caso in cui Amrabat vada via, pensa che Maxime Lopez possa essere una valida alternativa?

"Penso che siano due giocatori differenti, che non possono essere paragonati. La Fiorentina ha bisogno di trovare un alter-ego di Amrabat, nel caso quest'ultimo vada via, anche se dovesse arrivare Maxime Lopez. Il livello della squadra viola non è più quello di tre anni fa, quando i gigliati avevano come unico obbiettivo quello di rimanere in serie A e salvarsi; ora il livello è molto più alto, e la Fiorentina lo deve confermare facendo un ottimo mercato".

Con i soldi che la società incasserebbe per la vendita di Amrabat, come si dovrebbe muovere sul mercato?

"Secondo me la società viola dovrebbe cercare di prendere un centrocampista più fisico oltre che tecnico".

Lei Torreira lo riprenderebbe?

"Sì, lo riprenderei volentieri anche perché un giocatore ha piacere a tornare dove ha fatto bene, e lui a Firenze ha fatto molto bene e ha lasciato il segno".

Come valuta l'opzione di NZola come rinforzo per l'attacco?

"Secondo me è l'attaccante di cui la Fiorentina ha bisogno, a maggior ragione perché ha già giocato con Italiano ed è abituato al suo tipo di gioco. Penso che sia un affare da prendere al volo per la società viola".