M.ORLANDO A RFV, Italiano non vede Barak. In attacco...

Massimo Orlando, nel corso della puntata odierna di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola, ha parlato dei temi di attualità del mondo viola ripartendo dall'attacco: "Io sarei per mandare via Jovic e per tenermi Cabral, questo per tanti motivi. Perché è più funzionale al gioco di Italiano e perché sa anche accettare la panchina. Se devo pensare a comprare una punta, che deve essere titolare, mi devo tenere una punta che abbia esperienza, che sia un giocatore importante e che non rompa tanto le scatole. Non è che tu metti in panchina un ragazzino, è un giocatore che sa fare gol e che ha esperienza, ma che ha anche nella testa quella professionalità che serve per gestire una punta come lui. Dall'altra parte, Jovic è uno che se non gioca titolare e non lo coccoli, lo perdi".

Cosa pensa di Sabiri dentro a questa Fiorentina?

"Secondo me ci sono troppi giocatori in quel ruolo. È stata un'occasione di mercato, ma mi sembra un giocatore che farà fatica a trovare posto in viola. Lì ci sono le qualità migliori della Fiorentina: c'è Bonaventura e non solo. Mi sembra un giocatore che non serviva alla rosa viola, hanno solo colto un'occasione".

In quel ruolo c'è anche Barak, secondo lei giocherà di più nella prossima stagione?

"Con Italiano è tutto imprevedibile. Secondo me andava sfruttato un po' di più. Ora vedremo il mercato in uscita, perché ci sono tante dinamiche in ponte e che vanno aspettate per essere comprese. Ho l'impressione che però Italiano non abbia tutta questa considerazione di lui. Non lo vede come uno funzionale al suo modo di vedere calcio. Se uno comincia a metterlo solo per 10/15 minuti, alla fine rischia di smontarsi. Anche se è sempre molto educato nelle interviste, è chiaro che dal prossimo anno anche lui si aspetti di giocare di più".

