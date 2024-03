LUCCHESI A RFV, Pradè e Burdisso gestiranno quotidianità

FirenzeViola.it

Fabrizio Lucchesi a Radio Firenze Viola

L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Chi si compra?", queste le sue parole: "Innanzitutto sono vicino alla Fiorentina e alla famiglia anche se non lo conosco personalmente. Come si gestisce la quotidianità in sua assenza? Pradè è sempre stato presente in tutte le decisioni della Fiorentina ed è legittimato a tenere il pallino in attesa di Barone ed anche Burdisso pur giovane ha esperienza. Poi la proprietà è molto presente pur lontana, la Fiorentina deve essere solo accompagnata e sarà ancora più motivata dalla mancanza del timone".

Le tempistiche sul futuro sono complicate: "In questo momento finita la parte umana della vicenda è la gestione di questi due mesi poi ci auguriamo tutti che Joe Barone torni ma ha tanti ruoli e quindi in base a come sta andrà fatto un punto"

Allenatore importante come fu Pioli nel dramma Astori? "Quando capita questo tipo di dramma c'è un momento di compattezza per far sì che il problema resti a livello famigliare e umano ma fuori dalla squadra. Non vedo problemi derivanti da questo per il futuro della squadra"