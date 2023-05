ILIEV A RFV, Jovic? Lui fa la guerra con se stesso

FirenzeViola.it

Ivicia Iliev, dirigente sportivo serbo, si è così espresso su Radio FirenzeViola durante "Social club" per parlare dei tre giocatori serbi in maglia viola: "Ultimamente Jovic gioca bene, peccato che in finale di Coppa Italia non ha segnato. Ha comunque fatto delle buone cose, anche se durante l'anno non è stato continuo".

Si può dire che il limite di Jovic è mentale?

"Certo, il passaggio al Real Madrid non è andato bene e lui ne ha risentito tanto, doveva ritrovare la giusta condizione. Secondo me lui dentro di sé pensa ancora al Real perché ha deluso le aspettative. Noi possiamo solo soffrire con lui perché le qualità le ha. Lui la guerra se la fa con se stesso e se riesce a vincerla è davvero forte".

Dopo la finale di Coppa Italia era in lacrime. Che ne pensa?

"Era triste. È triste vederlo in questo modo perché poteva diventare un eroe. Bisogna guardare avanti, tra poco c'è una finale europea e la Fiorentina ha la possibilità di vincerla: se lo aspettavano in pochi. Magari in finale può esserci anche la sua firma".

Oltre a Jovic anche Milenkovic ha esperienza internazionale.

"Ultimamente la Fiorentina va bene, è arrivata in finale di Conference e di Coppa Italia. Milenkovic è un giocatore importantissimo con esperienza in Nazionale ed internazionale. I giocatori come lui possono dare una qualità maggiore alla squadra. È stata comunque una stagione spettacolare da parte dei viola".

Anche Terzic si è ritagliato il suo spazio. Che futuro vede lei per lui?

"Si è fatto vedere, può diventare titolare. Il suo posto è a Firenze, secondo me deve fare un salto di qualità e guadagnarsi il posto in maglia viola".

Jovic il prossimo anno resterà?

"Io non so come pensano i manager della Fiorentina. Secondo me tutti e tre i serbi hanno il 50% di rimanere e il 50% di andarsene. Dipenderà da loro, dagli obiettivi del club e da altre cose. Tutti e tre hanno dimostrato la loro qualità nonostante non hanno fatto un anno straordinario a causa della discontinuità".

Qualche talento serbo per i viola?

"In questo momento non posso dire un nome che ha qualità per la Fiorentina. Arrivano sempre giocatori di talento, vedremo nei prossimi anni, anche se secondo me un paio di giocatori arriverranno".