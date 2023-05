FOSSI A RFV, Stasera punto su Castro. Sullo stadio...

Ascolta l'audio

Emiliano Fossi a Radio Firenze Viola

Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana nonché parlamentare e presidente del Viola Club Montecitorio, ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola direttamente da Roma in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro l'Inter:

Come vive questa partita?

"Io la vivo con molte aspettative e con una certa emozione. Dopo tanto tempo giocheremo addirittura due finali. Riscontriamo molta simpatia, perché colleghi in Parlamento mi hanno detto che faranno il tifo per noi".

Ci può raccontare il rilancio del Viola Club Montecitorio?

"Abbiamo lanciato questa idea insieme ad altri colleghi come Gianassi ma non solo, c'era questa bella esperienza e l'idea è di rilanciarlo con più deputati possibile in modo trasversale rispetto alle idee politiche perché conta solo il Viola in tal senso".

Quanti viola ci sono in Parlamento?

"Non tantissimi, perché non ci sono tantissimi parlamentari fiorentini a questa mandata e poi ci sono un buon numero di toscani ma non tutti sono viola. Ci sono alcuni altri parlamentari che sono viola anche se non toscani come Andrea Orlando che è ligure ma viola. Cercheremo di fare qualche iniziativa, promuoveremo dibattiti e sosterremo così la Fiorentina anche qui".

Prima finale da deputato?

"Direi che è più speciale perché ho vissuto il prepartita anche dai giorni precedenti. Mi ricordo la partita contro il Napoli in cui partii da Campi verso Roma e fu una traversata lunghissima con fatti terribili come la morte di una persona, con un epilogo bruttissimo. Oggi sono emozionato, più dentro alla città dove si percepisce che tra poche ore succederà qualcosa di importante".

Come e con chi andrà stasera allo stadio Olimpico?

"Partiamo da qui con Furfaro e Gianassi in bicicletta per andare allo stadio, e poi ci ritroviamo con alcuni amici che vengono da Firenze anche alcuni colleghi, come Vannucci e Giovanni Bettarini e la vivremo insieme".

Da tifoso cosa pensa di questa stagione?

"È stata una stagione strana, fino a un certo punto ero anche un po' deluso dopo ciò che avevamo visto l'anno scorso. Poi alla fine c'è stata una svolta che ci ha portato ad avere risultati eccezionali nelle coppe. E' una stagione comunque positiva perché era un evento che non accadeva da tempo".

Vincere una delle coppe, quale sceglierebbe?

"Diciamo che siccome noi vinciamo abbastanza raramente qualcosa, quello che vinciamo sono contento. A me piacciono molto i derby, le partite in casa, quindi la Coppa Italia ha un sapore particolare che attira di più la mia attenzione. Poi se ne vinciamo una delle due, sono contento in ogni caso".

La partita di stasera?

"Abbiamo percorsi simili con l'Inter anche se con proporzioni diverse visto che sono più forti. Sono però due squadre che hanno la loro fisionomia, l'Inter più fisica e la Fiorentina che gioca di più, ma abbiamo avuto percorsi simili. All'inizio deludente anche per l'Inter e poi ha trovato la chiave di volta per campionato, coppa e Champions. È una partita aperta, i valori assoluti contano relativamente, conta l'approccio e penso che Italiano sia molto bravo in questo".



Su chi punta per stasera?

"Vedo molto in forma castrovilli e punto molto su di lui. Ha cambiato anche un po' ruolo accanto ad Amrabat, ha uno spunto importante e ha la possibilità di fare la giocata giusta.

Commisso e stadio?

"L'approccio che aveva era quello di costruire uno stadio nuovo anche ripartendo dal Franchi. La progettualità che ha messo in piedi il Comune sul Franchi però lo renderà migliore e rigenerato. Penso che però passato questo momento di delusione da parte di Commisso, alla fine tutti ne usciranno contenti e soddisfatti. Anche lui".