DI GENNARO A RFV, Viola? Servono portiere e punta

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Social Club" per commentare l'attualità viola: "Credo che si vada verso l'esclusione della Juve dalla Conference e quindi la Fiorentina dovrebbe avere tre competizioni e dovrebbe accelerare anche il discorso mercato. L'organico va completato per portare avanti le tre competizioni ma anche alla luce dei ruoli scoperti, come per il portiere o per discorsi aperti come quello di Castrovilli. Terracciano non può essere il solo portiere con tante partite, è un ruolo difficile e complicato perciò un altro di riferimento è necessario. Cerofolini? Se ha giocato poco un motivo ci sarà, hanno sempre puntato su altro".

Poi cosa serve secondo lei? "Poi serve un attaccante, diverso da Jovic e Cabral anche perché il serbo è più una seconda punta e Cabral va a corrente alternata. Nomi? Io speravo in Caprile che però è andato all'Empoli, perché di grande avvenire, poi mi piacerebbe Carnesecchi, di prospettiva. Spero non vadano su portieri stranieri. Come attaccanti dipende dal budget della Fiorentina. Dia credo sia scaduto il discorso della clausola e se ne vogliono 40 non credo sia adatto alla Fiorentina. Nzola ha dalla sua la conoscenza di Italiano e lo vedo forte e pronto a fare un salto di qualità e rientrerebbe nei parametri"

Chi titolare tra Parisi e Biraghi? "Il capitano è Biraghi dovrebbe partire lui ma vedo Parisi prossimo terzino della Nazionale, va in avanti, è stato un acquisto importante anche perché l'ambiente Empoli aiuta a crescere. Se la giocheranno soprattutto se ci saranno tante partite"

Italia-Turchia per l'Europeo positivo per il Franchi? "Sarà un modo per rinnovare i nostri stadi, la Turchia da questo punto di vista è avanti, la burocrazia non è come da noi. hanno impianti funzionali per il calcio e speriamo che con gli Europei nascano anche per noi, anche per far crescere i ricavi"