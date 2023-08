DI GENNARO A RFV, Nzola non è lo stesso di La Spezia

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaro, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Chi si Compra: "Se Amrabat non dovesse andar via poi spetterebbe a Italiano cercare di reintegrarlo in un contesto di squadra e di ruolo differente rispetto a quello che dell'anno scorso, dato l'arrivo di un giocatore come Arthur che sembra si stia inserendo molto bene".

Sulla base di queste prime partite, quale formazione schiererebbe domani?

"Domani schiererei la formazione migliore dato che si tratta di una gara fondamentale dove la Fiorentina si giocherà un pezzo importante di stagione".

Qual è la sua opinione su Nzola e Beltran?

"Nzola purtroppo non è quello che noi e Italiano eravamo abituati a vedere allo Spezia, Beltran invece mi sembra che in queste prime partite abbia dimostrato abbastanza quelle che sono le sue doti e i suoi punti di forza".

Come le sembra il Rapid Vienna come squadra?

"E' poco più avanti come preparazione ma nella gara di andata si è visto come il livello tecnico non è assolutamente superiore a quello della Fiorentina; questa partita è possibile da ribaltare per la viola, ovviamente sarà necessario pensare agli errori dell'andata e velocizzare il gioco per mettere in difficoltà gli austriaci".