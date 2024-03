COLLAUTO A RFV, De Rossi può fare bene anche altrove

FirenzeViola.it

Mattia Collauto a Radio FirenzeViola

Il dirigente sportivo Mattia Collauto ha parlato a "Chi si Compra?" in diretta su Radio FirenzeViola soffermandosi sul riassetto societario della Fiorentina dopo il dramma di Barone: “Credo che la risposta data da Commisso, immediata, sia il sintomo di una società forte e con le idee chiare. I tifosi della Fiorentina devono essere orgogliosi”.

Lei si aspetta una Fiorentina molto diversa?

“I viola continueranno sulle dinamiche impostate ormai da anni con Barone. È giusto dare continuità a un percorso positivo, ricordiamo le due finali e gli obiettivi ancora in ballo. La squadra sta continuando il percorso di crescita, la linea del club credo sia quella di dare continuità”.

Cosa dobbiamo aspettarci da Italiano?

“Tutto quello che ha fatto fino ad ora. Niente più, niente meno. Comportamento giusto, stile di gioco importante. Saranno tre mesi pieni di partite, ma è il bello del calcio, così come le critiche che fanno parte del nostro mondo. Un allenatore di livello come lui deve saper stare dentro questo mondo, mettendo in preventivo anche le certe voci. Le strade poi si possono separare, l’importante è sostituirlo nel miglior modo possibile”.

De Rossi come allenatore le piace?

“Sta dimostrando di essere un bravo allenatore, ha avuto una grande opportunità alla Roma, squadra del suo cuore che attraversava in un momento difficile. Sta vivendo un momento di positività, però per trarre le conclusioni bisognerebbe vederlo in un periodo di difficoltà, ma ha tutte le caratteristiche per fare un calcio di grande livello anche altrove”.

