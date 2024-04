FIRICANO A RFV, Sul 3-1 sbaglia Biraghi a non far fallo

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Intervistato su Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", l'ex viola Aldo Firicano ha commentato la prestazione di Nikola Milenkovic: "La partita si è decisa dall’episodio del cartellino rosso e dal controllo sbagliato di Mandragora che ha permesso all'Atalanta di trovare subito la rete e dargli fiducia. Sono errori gravi, soprattutto per la posta in palio di una semifinale di coppa Italia. Sul rosso del serbo ho avuto l’impressione che sia stata proprio la paura di sbagliare l’intervento che ha portato Milenkovic a fare quell’errore. Ultimamente gli ho visto fare sbagli grossolani sistematici e mi sorprende perché lui era un giocatore di affidamento, un nazionale quotato in Europa".

Sull'ultima azione che ha portato al gol di Lookman: "Quell'occasione era una delle poche rimaste per andare in area e cercare in qualche modo di segnare il gol del 2-2. I viola però hanno peccato in maniera clamorosa, soprattutto Biraghi, che doveva fare fallo, non andare a cercare la palla. Non c'entrano nulla le scelte dell'allenatore e la tattica: ci stava andare in area a fare l'ultima azione, con l'accortezza, però, che l'Atalanta potesse innescare un contropiede".