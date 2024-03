CIVITARESE A RFV, Livello di choc uguale per tutti

FirenzeViola.it

Roberto Civitarese, mental coach che in passato ha lavorato anche con qualche ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento. Queste le sue parole su quanto accaduto al direttore generale viola Joe Barone: "Sono notizie che rompono una routine e un equilibrio. Il nostro pensiero va a Joe Barone. Sono situazioni che non sono nel nostro controllo e quindi ci sentiamo impotenti. Questo aumenta ancora questo senso di inadeguatezza. Il livello di choc è uguale per tutti. In senso più generico, chi ha già superato un trauma ha la memoria storica degli strumenti che ha usato per superare quella situazione. Per questo sa già come fare.

Rimane comunque una situazione oggettivamente complicata. Anche se venissero interrotte le attività quella situazione non si può modificare. Quindi sposterei il ragionamento in questo momento su cosa uno si sente di fare. Potrebbe essere uno stimolo forte in vista delle gare che verranno. Il cambiare ambiente, tipo la Nazionale, aiuta e rende un po' più semplice questo distacco da una situazione drammatica. Nel caso di Astori, si parlava di una notizia drammatica che dava una situazione di fatto. Non c'era più nulla da fare. Qua invece è una situazione in evoluzione, e quindi accresce l'incertezza e l'inadeguatezza".