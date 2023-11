CALAMAI, Viola troppo brutta per essere vera: ora calma

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha fatto una riflessione legata alla sfida di ieri sera di Leskovac vinta dalla Fiorentina per 1-0 contro il Cukaricki. Una sfida che ha lasciato in dote, al di là del risultato, tante perplessità: "Non spaventiamoci della gara di ieri, anche se conosco l'umore del tifo viola oggi: la gente scuote la testa e ha già paura del Bologna. Partite come quella di ieri però non danno motivazioni e senza furia agonistica vieni trascinato nella mediocrità.

Forse la Fiorentina poteva segnare qualche gol in più ma io guardo al Bologna senza spavento. La Viola vista in Serbia è troppo brutta per essere vera e guardiamo con moderato ottimismo alla sfida di domenica".