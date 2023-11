CALAMAI, H.of.Fame, ACF assenza rumorosa: perché?

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero l'assenza della società viola alla Hall of Fame andata in scena ieri a Firenze. Ecco le sue parole sul tema: "Perché non c'era nessuno della Fiorentina? E' una domanda che merita una risposta per le migliaia di tifosi della Fiorentina che vogliono capire i perché di un'assenza che è stata rumorosissima.

Tra tutti coloro che hanno sottolineato l'assenza della società riprendo due considerazioni. Quella di Renato Buso che ha detto che senza il passato non c'è futuro e quella degli Ultras viola che hanno detto che non è vero che la Fiorentina era assente ma che la vera Fiorentina era rappresentata in sala dagli ex giocatori e dai tifosi. Mi chiedo davvero se Rocco Commisso sapeva che nessuno dei suoi dirigenti fosse presente a questo evento, lui che è sempre attento alla storia viola".