BUSO A RFV, Campionato? Ci continuerei a puntare

Renato Buso a Radio Firenze Viola

Renato Buso, ex calciatore viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore mio": "I giocatori dovrebbero pensare ad allenarsi e impegnarsi per portare a casa qualcosa, invece di mettere like. I social sono pericolosi in questa fase della stagione. Pensino a fare bene invece di stare sui social. Secondo me ci dovrebbe essere un controllo e una consapevolezza maggiore da parte dei giocatori".

Che ne pensa della speranza di passare dopo la partita di ieri sera?

"Secondo me me le speranze ci sono, la Fiorentina ha fatto un buon primo tempo: se la può giocare alla grande, certamente questi errori nella fase di gestione degli ultimi minuti, soprattutto in campo internazionale non te lo puoi permettere. Anche il primo gol, non lo puoi subire così. Io l'ho detto tante volte: la Fiorentina ha iniziato a macinare quando non prendeva gol, ha fatto un mese e mezzo straordinario. Adesso siamo tornati ad inizio stagione. La coppia centrale Ranieri e Quarta come caratteristiche non li vedo, secondo me bisogna tornare a certe base solide, come l'asse centrale, quella è troppo importante. Poi una volta gioca Saponara, una volta Sottil, un'altra Castrovilli.. . Ma quei due/ tre devono essere sempre gli stessi".

Lei fu protagonista di una rimonta nell'89, una delle poche volte che la viola è riuscita ribaltare il risultato in campo internazionale.

"Una volta era più difficile perché i gol in trasferta valevano anche doppio. Ora basta un' 1-0 per andare avanti con la partita".

Secondo lei perché Italiano non è riuscito a modificarsi?

"Io ho sentito le dichiarazioni di ieri dove affermava che doveva prendersi dei rischi. Io voglio sottolineare la partita con la Cremonese, non bisogna stare così bassi però non ti puoi permettere di perdere così. Il risultato è troppo importante ora rispetto all'inizi del campionato. Resto comunque molto fiducioso, non ho visto un Basilea superiore alla viola. Però non puoi permetterti questi errori".

Che ne pensa di Cabral?

"Lui in questo momento è l'attaccante, in più ha voglia e determinazione. Per me se fa gol va bene. In questo momento sta facendo benissimo: per me è sbagliato sostituirlo per mettere dentro Jovic, che non ha dato neanche una mano. Non mi sarei privato di Cabral. Anche per il calcio d'angolo dove si è preso gol, lui poteva essere un fattore".

Secondo lei contro l'Udinese dovrebbero riposare i titolari?

"Siamo in cinque squadre a 38 punti con una squadra che può essere penalizzata. Io non abbandonerei il campionato, anche perché ancora siamo a giocarci la Conference. Se poi abbandoni il campionato devi vincere un trofeo, non hai alternative, quindi se si ha la possibilità perché non provarci anche in campionato. Poi va bene far riposare qualcuno ma non tutti".