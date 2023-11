ARGURIO A RFV, Dai viola mi aspetto poco a gennaio

FirenzeViola.it

Per anticipare i temi del mercato di gennaio il direttore sportivo Christian Argurio ha parlato a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si Compra": "Credo che sarà un altro mercato povero, con pochi colpi. Chi avrà problemi di infortuni lunghi cercherà di trovare una soluzione, per il resto non credo accadrà molto. Certo che questa pausa è il momento in cui si accende la luce sul mercato di gennaio. In questo momento ci sono tante squadre a lavoro per la prossima finestra di trasferimenti".

: "Il fatto di non essere troppo legati ad un obiettivo finale di stagione può essere un qualcosa in più. Secondo me la Fiorentina deve continuare a navigare in quelle posizioni di classifica in cui è adesso e già quello può essere l'obiettivo. I dirigenti sotto sotto sanno qual è l'obiettivo. Penso che la Fiorentina, anche per il rendimento che sta avendo, farà poco sul mercato di gennaio. Quando le cose vanno bene meglio cambiare il meno possibile. Poi a fine dicembre la classifica ci darà anche indicazioni migliori e anche stimoli migliori per il mercato. La preoccupazione di squadre come Fiorentina ma anche Atalanta e Bologna può essere il ritorno eventuale di Roma e Lazio. Poi c'è da metterci dentro anche la variabile coppe europee, che riguardano anche la Fiorentina. Penso che le due romane possano rientrare in corsa magari sfruttando la pausa delle coppe europee".

