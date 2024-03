A. MUZZI A RFV, Zaniolo? Forte ma fa troppe bischerate

Presente oggi negli studi di Radio FirenzeViola, l'attore toscano e tifoso viola Andrea Muzzi ospite durante Viola Amore Mio. Queste alcune sue dichiarazioni: "Zaniolo mi stuzzicherebbe a Firenze. Anche se è un calciatore portato spesso alla 'bischeratina', come si dice a Firenze. Castrovilli? Un vero peccato che se ne vada a fine stagione. Il rimpianto di questi mercati? Direi Mina. Certo è lento, nel gioco di Italiano non funzionava benissimo ma certo che un centrale in più faceva molto comodo. E poi lo sto vedendo molto bene al Cagliari. In generale, per questa stagione ero molto ottimista, poi però a gennaio mi aspettavo qualcosa di più sul mercato".