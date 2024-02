NASSI A RFV, Qualcuno in Toscana rilevi la Fiorentina

FirenzeViola.it

L'ex dirigente Claudio Nassi si è così espresso a Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola Amore Mio", sulla sessione invernale di trattative della Fiorentina: "E' stata persa un'occasione, mi stupisco sempre di come non si rendano conto del passato della Fiorentina. Devi andare a prendere il meglio che c'è: per andare a prendere Gudmundsson non bisogna rompere la trattativa per pochi milioni. Gudmundsson va preso e basta. Non ho capito come Pradè, dopo aver fatto il direttore sportivo dell'Udinese, non sia riuscito a portare a Firenze De Paul. Furono offerti 26 milioni di euro quando i bianconeri ne chiedevano 35... Trova un punto d'incontro per un grande giocatore, no? Non puoi perdere Gudmundsson e accogliere, con tutto il rispetto, Belotti che coi numeri che ha mi sembra non faccia al caso della Fiorentina. Cioè, realizzi il Viola Park e poi ti tiri indietro nel momento in cui c'è da prendere Gudmundsson?".

Il Viola Park può essere un limite per il suo sostentamento?

"Il centro sportivo può anche essere un'esagerazione, il problema è costruire calciatori in funzione della prima squadra. Non fare delle cose mega galattiche e poi, con una Proprietà forte economicamente, non fai la squadra che è la cosa più importante. Sono stupito da certi comportamenti e aggiungo che una volta che ho letto le tante società che ci sono in Toscana, ci deve essere qualcuno in questa regione che possa rilevare una volta per tutte la Fiorentina. Noi toscani non siamo secondi a nessuno, bisogna farla finita di pensare al calcio come una rimessa sicura: se prendi gli uomini giusti non hai problemi".