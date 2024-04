FIORENTINA FEMM., Harakiri col Sassuolo: da 4-1 a 4-4

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Harakiri della Fiorentina Femminile che, avanti per 4-1 nel primo tempo, pareggia per 4-4 con il Sassuolo che la insegue al quarto posto e deve rimandare la festa Champions. Ma il pareggio è davvero un risultato incredibile perché la Fiorentina, con la gara in mano, si è fatta rimontare tre gol nell'ultimo quarto d'ora.

LA CRONACA - Fiorentina Femminile avanti sul Sassuolo, alla fine di un primo tempo piacevole, con il parziale di 4-1, come detto. Janogy porta in vantaggio le viola già al 18' poi il Sassuolo al 30' ristabilisce la parità con il gol di Prugna. Neanche il tempo di festaeggiare per le neroverdi, che in classifica inseguono proprio le viola, che la Fiorentina mette a segno un 1-2 prima con Hammarlund (32') e poi ancora con Janogy (36'). Nella ripresa i cambi danno ragione al Sassuolo e non alla Fiorentina che ha sentito il risultato e la Champions già in tasca troppo presto, visto che le neroverdi recuperano tre gol nel finale, con Monterubbiano al 78', con la ex Daniela Sabatino all'82' e con Sciabica all'92'.