LOPEZ-DUNCAN MEDIANA DA EX, KOUAME PUNTA, RIFIATANO I BIG

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Verso il Sassuolo (stadio Franchi, ore 20.45) con un rinnovato interesse verso il campionato, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Per la Fiorentina proprio la serie A, dove ha ancora 6 occasioni per scalare la classifica verso una zona Europa che potrebbe essere addirittura extra large, diventa una strada da portare avanti parallelamente alla Conference. Ma con il Brugge all'orizzonte, spazio dunque alle rotazioni alla luce della gara europea di giovedì e alla luce di un'avversaria sì determinata a salvarsi ma comunque alla portata. Italiano potrà contare su tutta la rosa tranne su Mandragora e Nzola e riproporrà una formazione rimaneggiata rispetto alla Coppa, senza big, molto simile a quella schierata a Salerno con qualche eccezione, in particolare di Barak che non sarà della gara, perlomeno non da punta centrale come sette giorni fa.

Il centravanti sarà infatti Kouame mentre alle sue spalle Castrovilli insidia proprio Barak. In porta, con i punti che pesano, dovrebbe ripartire terracciano anche se Christensen dà segnali di essere pronto. Davanti Kayode e Parisi esterni con Quarta e Ranieri titolari anche se in ballottaggio con Milenkovic che deve riscattarsi dalla brutta serata di Coppa. Il centrocampo parla neroverde, con Lopez e l'ormai lontano ex Duncan. In attacco rifiata Nico, per completare il reparto con Castrovilli e Kouame spazio dunque a Ikoné a destra e Sottil a sinistra.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 28 Martinez Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi; 8 Lopez, 32 Duncan; 11 Ikoné, 17 Castrovilli, 7 Sottil; 99 Kouame. A disp. 53 Christensen, 30 Martinelli, 22 Faraoni, 2 Dodo, 3 Biraghi, 4 Milenkovic, 37 Comuzzo, 6 Arthur, 5 Bonaventura, 72 Barak, 19 Infantino, 9 Beltran, 10 Gonzalez, 20 Belotti. Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Erlic, 13 Ferrari, 43 Doig; 6 Racic, 14 Obiang; 23 Volpato, 42 Thorstvedt, 11 Bajrami; 9 Pinamonti.

A disp. 25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 21 Viti, 19 Kumbulla, 44 Tressoldi, 7 Henrique, 24 Boloca, 8 Mulattieri, 15 Ceide. Allenatore: Ballardini.