COR. SPORT, Adesso tutti dovranno dare il massimo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul Corriere dello Sport il giornalista Alessandro Mita ha analizzato la gara di questa sera tra Fiorentina e Sassuolo: "La Fiorentina attuale non è la Fiorentina di domani, la successiva cambierà profondamente. In panchina e nella rosa della squadra. Vincenzo Italiano, a meno di un clamoroso dietrofront, se ne andrà, con lui anche parecchi giocatori fra quelli in prestito e in scadenza. Sarà avviato un nuovo ciclo. In campionato la via per l’Europa non è semplice ma non è chiusa, in Conference League c’è una finale da centrare. Non sarà facile, visto l’andamento della stagione e i difetti che la Fiorentina mostra spesso. Finire bene, del resto, porterebbe un senso di sollievo e di benessere, la base fondamentale per ripartire. Perché dal termine della stagione in poi la Fiorentina dovrà progettare il proprio futuro. Il rapporto di Italiano con Firenze non è mai stato idilliaco: rispetto e non amore, tutto qui. Ma sostituirlo non sarà così agevole se si vuole fare un salto di qualità.

La società è ambiziosa? E’ il momento di dimostrarlo, a partire dalla decisione sul nuovo allenatore e proseguendo nell’allestimento di una rosa competitiva. Per stare ad alti livelli servono scelte precise, forza e impegno economico. Nessuno chiede di sforare i conti e i bilanci (giustissimo vanto della gestione Commisso), c’è bisogno però di operazioni di mercato incisive. A gennaio Italiano non è stato accontentato e probabilmente la Fiorentina lo ha pagato nei mesi successivi. In estate dovranno essere costruite fondamenta solide, con un progetto tecnico chiaro. Firenze spera che si voglia andare oltre i risultati conseguiti da Italiano, che si voglia essere più belli e più vincenti, più all’altezza di quel magnifico successo chiamato Viola Park. Il centro sportivo di Bagno a Ripoli non è l’unica cosa che deve essere invidiata alla Fiorentina: questa è la speranza della tifoseria viola".