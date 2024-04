TUTTOSPORT, Viola: la testa è già alla Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Sassuolo, scrive Tuttosport, potrebbe diventare la prima squadra contro cui Belotti riuscirà ad andare in doppia cifra di reti in Serie A: finora agli emiliani ne ha fatti 9, riuscirci stasera però avrebbe una valenza doppia. Perché il Gallo da quando è arrivato a Firenze è andato a segno una sola volta - l’11 febbraio col Frosinone - e perché la Fiorentina ha bisogno come il pane dei gol dei propri attaccanti in questo ultimo mese in cui si decide la stagione.

Possibile però che Italiano scelga, come domenica scorsa a Salerno, di attuare un corposo turnover che dovrebbe riguardare anche lo stesso centravanti apparso spremuto e sofferente per un problema al quadricipite (l’altra sera a Bergamo ha giocato con una vistosa fasciatura): vero che la partita con il Sassuolo è di quelle da non fallire se si vuol migliorare la classifica ma già incombe la semifinale d’andata di Conference con il Brugge, giovedì prossimo, sempre al Franchi. Sfumata la finale di Coppa Italia dopo il ko con l’Atalanta la Fiorentina e il suo allenatore vogliono e devono spazzar via tutte le scorie accumulate tra rabbia, delusione e forti critiche, convogliando ogni energia sugli ultimi obiettivi rimasti.