COR. FIO, In campo per dimenticare l’eliminazione di Bergamo

Come scrive il Corriere Fiorentino quella di stasera col Sassuolo è l’occasione per dar seguito al successo di Salerno e per tentare di risalire la classifica ma anche per ritrovare il sorriso e per avviarsi alla semifinale d’andata col Bruges con l’umore giusto. Del resto sarebbe inutile girarci attorno. Quella rimediata dall’Atalanta è stata una botte forte, che ha ovviamente lasciato il segno. Per il mister in campo ci dev’essere sempre e comunque una squadra pronta a correre forte. E così è facile immaginare un turno di risposo prima di tutto per quei giocatori che per giocare in Coppa Italia avevano dovuto e voluto stringere i denti. Il riferimento è a Nico Gonzalez, Beltran, Belotti e Bonaventura.

Disperso Nzola e con Barak che a Salerno si è sacrificato ma ha sofferto tantissimo nel ruolo di falso nove, non resta che una soluzione: chiedere gli straordinari a Kouame. In fondo, era stato proprio lui una settimana fa a sbloccarla e a portare i tre punti sulla strada di Firenze. Assieme a lui Ikoné, Sottil e Castrovilli, che sarebbe alla seconda da titolare di fila dopo uno stop di quasi un anno e che in questo rush finale di stagione può diventare una preziosissima carta in più da calare sul tavolo. Maxime Lopez sembra essere in vantaggio su Arthur per un posto in cabina di regia. Rotazioni anche in difesa, dove uno tra Faraoni e Kayode e Parisi dovrebbero sostituire Dodò e Biraghi.