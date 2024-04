GAZZETTA, Oggi Kouame e Ikone si giocano il futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto da La Gazzetta dello Sport la gara di stasera con il Sassuolo diventa un crocevia per alcuni protagonisti in campo. Fra tutti Ikoné e Kouame. Il francese è andato in rete contro il Genoa al Franchi e a Salerno, trasferta in cui ha segnato anche l'ivoriano. Trovare un centro oggi per Ikoné vorrebbe dire festeggiare per tre gare consecutive in Serie A, un fatto mai accaduto da quando è in Italia. Kouame l'anno scorso ha realizzato due gol di seguito fra Monza e Salernitana, ma non in questa stagione dove è andato a segno soltanto due volte complessive. Entrambi ora vogliono aiutare il club a raggiungere i propri traguardi e a risalire la classifica.

Ora l'ivoriano si gioca tutto perché è in scadenza a giugno, c'è un'opzione a favore della società per un altro anno (2025) che non verrà esercitata, ma un'altra soluzione può essere trovata. L'opzione, valida fino alla fine di maggio, tutela la Fiorentina per il fatto che il giocatore non può firmare per un altro club e nel frattempo le parti, da sempre in ottimi rapporti, stanno lavorando per un rinnovo su basi diverse rispetto al contratto attuale che farebbe schizzare molto in alto l'ingaggio per il 24-25.

Ikone d'altra parte non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi, ma vorrebbe riscattarsi in queste ultime sfide. Prestazioni altalenanti e scarsa efficacia realizzativa sono state le cause del suo mancato decollo in viola. È in scadenza nel giugno 2026 e per lui il problema non è il contratto, ma dimostrare di meritare la conferma. Lo scorso gennaio era stato cercato da altri club sul mercato, pero non si è mosso perché incedibile. La prossima estate qualcosa potrebbe cambiare, se altre società lo corteggiassero.