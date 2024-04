NEL NOME DI PRAGA. MANDRAGORA TRA PRESENTE E FUTURO

FirenzeViola.it

Ci sono due versioni della stagione di Rolando Mandragora alla Fiorentina. Una che lo vede assoluto protagonista degli ultimi mesi, forse una delle poche note liete del 2024 della squadra viola, con un gol in semifinale di Coppa Italia e praticamente tutte le partite da titolare ormai a partire da febbraio. L'altra che invece rende il calciatore ex Udinese e Torino l'ennesimo membro della rosa di Italiano che non riesce ad esplodere definitivamente nonostante tante buone partite.

Il futuro può attendere

Mandragora è uno dei pochi calciatori che, a meno di improvvise e impreviste offerte estive, è certo della sua presenza nella prossima stagione per la Fiorentina. La Lazio ci sta pensando perché Tudor lo ha già avuto a Udine e gli piacerebbe poter riabbracciare il classe '97 ma, anche se da Roma sono già iniziate a rimbalzare le prime voci, non risulta che né il calciatore né la Fiorentina stiano prendendo in considerazione l'opzione di separarsi in estate.

Un finale di stagione da portare a termine

Quel gol fallito nella finale di Conference League contro il West Ham resta una pecca nella sua avventura alla Fiorentina e lo ha ricordato lo stesso calciatore in una conferenza stampa europea in questa stagione. Mandragora, così come il resto della squadra, hanno bene in mente l'obiettivo della stagione, tanto più ora che non c'è più la Coppa Italia: andare ad Atene e questa volta vincere la finale di Conference. Obiettivo affatto semplice da raggiungere, ma con la spinta della rivincita la Fiorentina - così come lo stesso Mandragora - ha un asso in più nella manica. La rincorsa ad Atene è a buon punto e il classe '97 continuerà ad essere un perno della squadra. Oggi come la prossima stagione.