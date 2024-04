SOTTIL-CASTRO, Ai titoli di coda: ma il finale può cambiare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato da La Nazione per queste ultime gare di campionato Italiano vuole fare affidamento su quelle pedine fin qui usate col contagocce ma che dovranno dare un ricambio a quanti invece saranno spremuti sul fronte europeo. Tra di loro ci saranno anche due prodotti del settore giovanile, che se da un lato vanno a caccia di riscatto dopo un’annata (per motivi diversi) non esaltante, dall’altro intravedono i titoli di coda della loro avventura in viola. È il caso di Sottil e Castrovilli, probabili titolari stasera con il Sassuolo (lo stesso era accaduto una settimana fa a Salerno) nonché elementi chiave per cercare di ottenere punti pesanti in chiave europea.

Quello che si è messo alle spalle l’esterno è stato un periodo mai così nero: finito nel mirino (anche troppo) della critica, Sottil ha accusato il colpo e non è un caso che in questi giorni il padre Andrea sia venuto a Firenze per stargli vicino. Per Ricky il gol manca dal 6 dicembre scorso e dopo aver giocato titolare tre delle ultime quattro gare disputate punta al colpo grosso. Ovvero lo stesso obiettivo di Castrovilli, rispolverato da Italiano all’Arechi dopo quasi un anno di stop e pronto con il Sassuolo (la squadra contro cui si infortunò di nuovo al crociato lo scorso 2 giugno) a un altro stress-test che possa dimostrare come anche il fantasista - a soli due mesi dalla scadenza del contratto - può ancora essere un’arma affilata su cui puntare.