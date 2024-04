ITALIANO, Ha aperto al Torino, ma prima la Conference

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere dello Sport le strade tra Italiano e la Fiorentina a giugno si separeranno salvo impreviste inversioni di tendenza che sarebbero clamorose, e allora anche e soprattutto da lì nasce l’apertura di Italiano al Torino.

Ma prima vengono campionato e Conference League, anzi prima la Fiorentina in assoluto da accompagnare ancora protagonista in questo finale di stagione composto da otto partite, meglio ancora se nove: E molto, strano a dirsi o forse no, dipende da oggi e da Fiorentina-Sassuolo, appuntamento affatto banale e non c’è un motivo per considerarlo tale. Poi, stasera la Fiorentina non può e non vuole sbagliare: una vittoria serve per rilanciare la classifica e continuare a mettere nel mirino l’Europa che quest’anno, grazie a una serie di combinazioni, potrebbe arrivare oltre le solite, canoniche posizioni.

Tre punti contro il Sassuolo darebbero slancio emotivo, nuova autodeterminazione, fiducia, un surplus di entusiasmo che surplus adesso non è nemmeno e che anzi è componente essenziale per compensare il serbatoio viola di energie, in riserva inevitabilmente già da un po’. Tre punti e un successo rappresenterebbero corroborante essenziale per l’immediato e anche per quello che sarà dopo, specie se quel dopo si chiama semifinale di Conference League da affrontare fra appena quattro giorni: ecco perché vale tanto e perché Italiano la mette sopra a tutto, come metterà in cima ai pensieri suoi e dei suoi calciatori il Verona domenica prossima che andrà a inserirsi tra le due sfide al Bruges.