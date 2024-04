REPUBBLICA, Vincere per ripartire il mantra di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scritto da La Repubblica (Firenze) quello che dovrà fare adesso la Fiorentina è archiviare e ripartire: ovvero, voltare pagina tenendo gli spunti positivi per trasformarli in energia mentale e analizzare gli errori per poi, in allenamento, provare a rimediare. Otto partite, sperando siano nove. Un mese diviso tra campionato e Conference League contro il Club Brugge che metteranno in palio la nona. La finalissima di Atene, che la Fiorentina ha cerchiato in rosso ( 29 maggio) per riscattare quella di Praga di un anno fa.

La classifica vede i viola a due punti dall’ottava posizione che vale il ritorno in Conference. Ma è una stagione davvero anomala e tutto può accadere. Il calendario dice, oltre all’Atalanta, Sassuolo, Verona, Monza, Napoli e Cagliari. Squadre in lotta per non retrocedere, lo scontro diretto contro i partenopei che potrebbe anche avere un doppio significato per Italiano.

Il futuro del tecnico viola ormai è tracciato. Lascerà Firenze. Ancora da designare, invece, il suo erede. Aquilani che ha iniziato proprio dal settore giovanile viola la sua carriera da allenatore e che sia il presidente Commisso che la dirigenza stimano moltissimo. Oppure Palladino, al quale però le alternative non mancano. La realtà è che tutto si definirà nei tempi giusti, naturali.

Niente è ancora perduto e in questi giorni Italiano l’ha ribadito più volte ai suoi. Contro il Sassuolo dovrà tenere conto delle fatiche di Coppa e del prossimo doppio appuntamento di Conference. Stasera quindi un 4- 2- 3- 1 sulla scia di quanto visto a Salerno. Ovvero con rotazioni calcolate tra chi ha bisogno di rifiatare e chi non è al top. Vincere per ripartire, dopo il duro risveglio di Coppa.