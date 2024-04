MARIANELLA A RFV, Brugge simile al Basilea. Beltran...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Massimo Marianella a Radio FirenzeViola

Ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto Massimo Marianella, noto telecronista di Sky, facendo un punto sul passaggio del turno e sulla stagione della Fiorentina.

Che valore ha il Brugge nella competizione? "Si avvicina molto al livello del Basilea dello scorso anno e sicuramente sarà una partita complicata. La Fiorentina è più forte del Brugge sulla carta. Sono fiducioso perché questa fiorentina si sta avvicinando alle sue prestazioni migliori e può ambire alla finale".

Guardando le partite di Coppa Italia contro l' Atalanta, il secondo tempo contro la Juventus e la partita di ieri con il Plzen, c'è una continuità di prestazioni? "Io ieri ho visto una bella Fiorentina che, faticando, ha saputo essere pratica. E' stata sfortunata con i tre legni colpiti. Le scelte di Italiano sono state azzeccate. Nel momento giusto, questa squadra ha saputo rispondere in maniera positiva. Ho visto tanti giocatori migliorati, Dodò e Maxime Lopez meglio, in crescita Nico nonostante non sia stata una prestazione molto positiva. Kouame ha dato delle fiammate importanti, Biraghi mi è piaciuto. Non mi è dispiaciuto nemmeno Belotti".

Come vede la situazione di Beltran? "Beltran è una seconda punta, è arrivato dall'Argentina come prima punta. Ne parlavo ieri con Cambiasso e lui sostiene che sia una prima punta. Secondo Italiano e secondo me, il giocatore rende di più se ha una punta insieme a lui. Deve crescere ed è leggero di fisico, fatica a tenere il pallone in situazioni importanti, ma ha tanta grinta e voglia di migliorare per poter aiutare la squadra".

Sarebbe importante anche ritrovare il miglior Arthur? "Arthur è fondamentale e in questo momento sta faticando a livello fisico. Ha attraversato un momento difficile che la stessa Fiorentina ha rispettato. Io mi aspetto che nel momento fondamentale della stagione possa risultare decisivo perché un campione si ritrova nelle partite più importanti".

ASCOLTA IL RESTO DELL'INTERVENTO NEL NOSTRO PODCAST!