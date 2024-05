IN DIFESA TORNANO BIRAGHI E MILENKOVIC. DUBBIO KOUAME-SOTTIL

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina stasera si giocherà la prima fetta di finale di Conference League affrontando in casa il Club Brugge nella semifinale d'andata del torneo europeo. In porta torna il titolare Terracciano, dopo la parentesi in campionato che ha visto Christensen in campo dal 1' contro il Sassuolo. Sulla fascia destra, come successo ai quarti contro il Viktoria Plzen, toccherà a Dodo, con Biraghi pronto a riprendersi fascia da capitano e fascia di appartenenza. Più dubbi a proposito dei due centrali, con i tre "titolari" che si giocheranno due maglie. Al momento in lieve vantaggio la coppia formata da Milenkovic e Quarta, con Ranieri che potrebbe partire fuori.

A centrocampo Bonaventura dovrebbe tornare a gestire la mediana insieme a un centrocampista più fisico con Mandragora abile e arruolabile e attualmente favorito su Duncan. In attacco, certa la presenza di Nico Gonzalez, carichissimo anche dopo la conferenza stampa di ieri, mentre da valutare sia il ruolo di trequartista con Beltran in vantaggio su Barak e di esterno sinistro, con Kouame che si dovrà giocare la titolarità con Sottil, autore di gol e due assist in campionato. Infine il centravanti sarà Belotti, tenuto a riposto per 70 minuti e gettato nella mischia nel finale del pokerissimo contro il Sassuolo.

Reduce da sette successi consecutivi tra campionato e Conference League il Club Brugge si presenterà a Firenze, nonostante i tanti impegni dell'ultimo periodo, con la migliore formazione possibile. In porta, dopo il rientro tra i convocati nella trasferta di Genk di domenica, dovrebbe tornare Mignolet. Davanti a lui, in una linea di difesa a quattro, agiranno da esterni Sabbe, a destra, e Meijer a sinistra, mentre centrali saranno Mechele e Ordonez. Quest'ultimo è in vantaggio nel ballottaggio con il classe 2005 Spileers. Terzetto di centrocampo composto dal mediano nigeriano Onyedika, dal numero 10 Vetlesen e dal capitano Vanaken. Davanti, nel tridente, ci saranno Skoras e Nusa sugli esterni, rispettivamente sulle corsie di destra e di sinistra, e Igor Thiago, già acquistato dal Brentford per la prossima stagione, come riferimento centrale.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano

CLUB BRUGGE(4-3-3): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, Meijer; Onyedika, Vanaken, Vetlesen; Skoras, Thiago, Nusa. Allenatore: Nicky Hayen