MINOTTI A RFV, Adesso è difficile rinunciare a Quarta

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, ospite l'ex Parma, attualmente opinionista a SkySport, Lorenzo Minotti, che ha provato a tracciare le linee guida del match di stasera: "Il Brugge è in un ottimo momento di forma. Con Haynen ha trovato un equilibrio particolare: adesso palleggia un po' meno, va più in verticale e spesso già dal portiere cercano l'attaccante. Dovremo vedere poi come impostare la partita Italiano. Visto che ci dovrebbero essere Mandragora e Bonaventura nella linea di centrocampo, penso che possa giocare Quarta dietro. L'argentino tende ad andare in avanti e con un centrocampista come Mandragora, che spesso si abbassa anche sulla linea dei difensori, potrebbe farlo a cuor più leggero. Poi però a Ranieri non rinuncerei mai in questo momento, quindi dovrebbe rimanere fuori Milenkovic. Starà alla bravura dell'allenatore trovare l'equilibrio.

Il fatto che la prima stavolta la giocherà in casa non credo che possa cambiare le idee di Italiano. Penso che la Fiorentina non andrà allo sbaraglio in attacco. Dovrà fare la partita, cercando di uscire con un risultato importante perché laggiù sarà dura. Il Brugge in casa ha perso solo una gara, all'ultimo minuto per giunta, in questa stagione".