CHAMPIONS, Il Dortmund batte il PSG 1-0. Decisivo Fulkrug

Al Signal Iduna Park finisce 1-0 per il Borussia Dortmund. Decisivo per i tedeschi il gol al 36' minuto di Niclas Fulkrug che, lanciato da Schlotterbeck, non ha sbagliato a tu per tu con Donnarumma. PSG che non è riuscito a sfruttare le tante occasioni avute per pareggiare, su tutte il doppio palo, prima di MBappè e poi di Hakimi, ad inizio ripresa. Appuntamento tra sei giorni, martedì 7 maggio, per la gara di ritorno al Parco dei Principi.