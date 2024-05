GASPERINI, Mi auguro di fare meglio che contro i viola

FirenzeViola.it

Gian Piero Gasperini in vista della semifinale di Europa League in programma domani sera contro il Marsiglia in terra francese, ha trattato vari temi ai microfoni di Sky Sport tornando a parlare della recente doppia sfida in coppa italia contro la Fiorentina. Il tecnico dell'Atalanta si è soffermato sulla gara d'andata giocata al Franchi augurandosi di migliorare la prestazione che fissò su 1-0 il punteggio a favorei dei viola. Queste le sue parole:

L'Atalanta ora è favorita in Europa League?

"I ruoli di favoriti contano poco, quello che conta è come giochi in campo. Avremo più credibilità perché abbiamo eliminato il Liverpool, ma si riparte da zero a zero. Mi auguro di fare meglio di Firenze, con due gare ci sono atteggiamenti diversi. La nostra prima ambizione è fare una buona partita qui e metterci in evidenza, avere coraggio e qualità nell'affrontare questo tipo di partite".

Deve toccare qualche corda in particolare per preparare partite come queste?

"Questa stagione è davvero straordinaria per noi, abbiamo giocato tante partite decisive come quella di domani. Entrambe le squadre hanno meritato di giocare questa semifinale di Europa League, è giusto che ci sia grande considerazione e attenzione per entrambe. Siamo dentro a tutte le competizioni, ma in questo momento pensiamo all'Europa League che rappresenta la priorità"