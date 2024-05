MANDRAGORA, DALL'ATALANTA AL BRUGGE: UN ALTRO GOL IN SEMIFINALE PER ANDARE AD ATENE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questa sera alle ore 21:00 la Fiorentina affronterà al Franchi il Club Brugge nell'andata delle semifinali di Conference League. Una sfida fondamentale per i viola che vogliono, dopo le due finali perse lo scorso anno, provare ad alzare un trofeo e raggiungere la qualificazione alla prossima Europa League.

Per arrivare ad Atene, sede della finale di Conference League il prossimo 29 maggio, i gigliati dovranno battere nel doppio confronto un avversario ostico come il Club Brugge. Per la gara di stasera Italiano ha praticamente tutta la rosa a disposizione compreso Rolando Mandragora, rientrato ad allenarsi in gruppo martedì mattina dopo che una lombalgia, accusata nel post partita di Bergamo, l'aveva costretto a dare forfait contro il Sassuolo in campionato.

DA FEBBRAIO UN BOMBER AGGIUNTO

Se nella prima metà di campionato aveva trovato meno spazio rispetto soprattutto al finale della passata stagione, nel 2024 Mandragora ha ingranato la marcia giusta e, complici anche i problemi fisici di Arthur, si è conquistato spesso una maglia da titolare. Non solo, con gli attaccanti che hanno avuto difficoltà a segnare il numero 38 gigliato ha svolto anche il ruolo di "bomber aggiunto" nel momento del bisogno.

Da febbraio infatti il mediano napoletano ha segnato 4 reti, di cui tre decisive per il risultato finale, contro Lecce e Roma in campionato, contro il Maccabi Haifa in Conference League e contro l'Atalanta in Coppa Italia. La speranza di tutti i tifosi viola è che, dopo essere stato decisivo nella gara di andata contro la formazione israeliana, Mandragora possa esserlo anche questa sera contro i belgi. Magari con un altro sinistro da fuori area come in Coppa Italia, sempre al Franchi nella semifinale di andata, contro l'Atalanta.

CONFERENCE, L'ERRORE COL WEST HAM DA VENDICARE

Se tutta la Fiorentina ha voglia di tornare in finale di Conference League e di alzare un trofeo solo sfiorato lo scorso anno, forse ancora maggiore è la voglia di Mandragora. L'ex centrocampista del Torino infatti a Praga lo scorso anno fallì un'ottima occasione per portare, poco dopo il pareggio firmato da Bonaventura, la Fiorentina sul 2-1. Lo stesso mediano viola aveva sottolineato in conferenza stampa prima della gara contro il Maccabi Haifa come quel gol fosse il rammarico più grande della sua carriera. Quale occasione migliore allora della serata di questa sera per avvicinare la Fiorentina alla finale, magari con un missile mancino dalla distanza come contro l'Atalanta, e vendicare l'errore contro il West Ham.