NICO, Esultanze con l'emoji. Aspettando il terzo atto

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non vedo, non sento, non parlo. Come le tre scimmie sagge del Santuario di Nikko in Giappone, così Nico Gonzalez ha esultato dopo i suoi gol contro il Sassuolo. La scelta di festeggiare in questo modo dopo una rete, come spiegato dallo stesso argentino ieri in conferenza stampa(QUI l'intervento integrale), è legata ad una promessa fatta ad una persona.

Contro il Sassuolo il numero 10 viola ha segnato però "solo" una doppietta e quindi, dopo il non vedo e il non sento, all'appello manca il non parlo. La speranza dell'esterno albiceleste, così come di tutti i tifosi viola, è che la terza emoji, quella come detta dallo stesso Nico del "tapparsi la bocca", possa essere rappresentata proprio questa sera al Franchi nell'andata delle semifinali di Conference League contro il Club Brugge.