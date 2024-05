STRIANI A RFV, Brugge non verrà a Firenze per difendersi

Daniel Striani, procuratore ed esperto di calcio belga, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amoremio, parlando del Brugge in vista della semifinale di andata di stasera.



Il Brugge ha la media di 24,9 anni, la più giovane dele quattro rimaste. Con Hayen questa squadra sembra aver cambiato volto. Che è successo?

"Da quando è arrivato Hayen, la squadra ha svoltato. C'è stato in questi ultimi due anni una successione di allenatori con cui la squadra non ha incalanato i binari giusti. Hayen è arrivato a sorpresa ma è stata una scelta azzeccata perché veniva dalla seconda squadra del Brugge che giocava nel secondo campionato belga e ci sono diversi ragazzi che lui ha lanciato come Sabbe e Ordóñez".

Con quale modulo si presenterà il campo il Brugge? "Probabilmente con un 4-3-3 che all'occorrenza può diventare un 4-2-3-1. La Fiorentina dovrà stare attenta sugli esterni, Skoras e Nusa tra tutti".

La Fiorentina soffre molto le squadre che si mettono dietro la linea del pallone e partono in contropiede. Il Brugge farà una partita da attendista o sarà più propositiva?

"Il Brugge farà la sua partita e non sarà attendista, non è nel DNA di questa squadra. Nel campionato belga ha sempre il dominio del possesso palla. un anno e mezzo fa in Champions League vinse 0-4 in casa del Porto. È una squadra veloce, dinamica e con giocatori molto interessanti. Sicuramente la Fiorentina ha le armi per controbattere".

