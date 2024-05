T. MOTTA, Per restare a livelli alti la rosa va migliorata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Bologna Thiago Motta, in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Torino, ha parlato anche dell'obiettivo Champions League della sua squadra:

I dirigenti cosa le hanno chiesto ad inizio stagione? Questa squadra ha bisogno di molto per fare bene in Europa? Ne ha parlato con i dirigenti?

"Non ne abbiamo parlato, ma per mantenersi a questo livello nella prossima stagione ogni rosa deve migliorarsi... Pensiamo di alzare il livello ancora di più. Ma sono situazioni queste che si vedono dopo. Ora pensiamo al Torino, è una squadra con buoni giocatori e un allenatore forte. Non sono dentro per capire ma da quello che vedo da quando è arrivato, Juric ha portato costanza alla sua squadra. Ivan ha aiutato, vuole vincere tutte le partite è chiaro che poi il campionato è competitivo e difficile, ma c'è da fare i complimenti a lui per il lavoro straordinario fatto in questi 3 anni".