CORFIO.IT, Nico, l'uomo simbolo d'Europa per Atene

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se anche l’Uefa ha scelto Nico Gonzalez come uomo immagine della Fiorentina un motivo ci sarà. Come evidenzia l'edizione online odierna del Corrierefiorentino.it, a un mese dalla finale di Atene è apparso un poster digitale nel quale si vede lo stadio Agia Sophia, l’acropoli e i giocatori simbolo delle semifinaliste: Watkins per l’Aston Villa, Fortounis per l’Olympiakos, Thiago per il Bruges e, appunto, Nico per i viola. Non solo.

Sui suoi profili social la stessa Uefa ha postato un video con tutti i gol dell’argentino in Conference. «Nicolàs Gonzalez loves scoring in this competition», Nico ama segnare in questa competizione, si leggeva. Del resto, basta guardare i numeri: in questi due anni il numero 10 viola ha messo insieme 19 presenze, 7 gol e 5 assist cui si aggiungono le 3 reti in 4 partite nei due playoff che hanno permesso alla Fiorentina di accedere alla fase a gironi e di iniziare (lo scorso anno come in questa stagione) il lungo viaggio verso il trofeo.