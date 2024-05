NAINGGOLAN, Vi racconto il Brugge. Venni a Firenze e...

Fonte: Radio Bruno

Il centrocampista belga, Radja Nainggolan, ha parlato del Club Brugge che stasera affronterà la Fiorentina: "E' la squadra che ha vinto lo scudetto più spesso negli ultimi anni, acquistando anche tanta esperienza in Europa. La rosa è molto giovane e talentuosa, oltre ad aver preso fiducia. La favorita rimane la Fiorentina, che gioca bene ha giocatori di qualità, ma il Brugge non va sottovalutato perché oltretutto gioca con più tranquillità".

Cosa pensa della squadra di Italiano?

"Mi piace, ha un'identità e non cambia modo di giocare. Imposterà la partita grazie a singoli di qualità come Arthur e Duncan. Con quest'ultimo ho condiviso l'esperienza a Cagliari: sono un suo grande estimatore, ha visione e piede. Impazzisco anche per Gonzalez, che può decidere le partite in qualsiasi momento".

E' mai stato vicino alla Fiorentina?

"Mi sarebbe piaciuto, andai l'anno scorso a Firenze e parlai con Pradè. Lo conosco bene, scherzammo su di lui che mi ha sempre voluto. Firenze è una piazza bella e con una grande storia".