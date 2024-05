L. FABBRI A RFV, Kayode meglio di me sulle rimesse

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Un recordman su Radio FirenzeViola. A meno di ventiquattro ore di distanza da una prestazione strepitosa, la migliore mondiale dell'anno nel lancio del peso (22.88 metri), a soli tre centimetri dallo storico record italiano di Alessandro Andrei (22.91 m nel 1987), Leonardo Fabbri, atleta, lanciatore e tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto così per parlare del suo momento e anche della partita di stasera:"Abbiamo iniziato benino dai. Non pensavo che potessi fare così bene alla prima dell'anno. Spero che un po' di entusiasmo me lo regali anche la Fiorentina. Purtroppo non siamo abituati a partite facili. Magari il ritorno sarà da mordersi le unghie per novanta minuti. Chi può essere decisivo stasera? Direi Nico Gonzalez, può fare ancora la differenza a questi livelli, è il talento maggiore della squadra e mi aspetto qualcosa di importante da lui. O sennò occhio anche a Quarta, che è stato un fattore in queste settimane. Bisognerà essere cinici e sfruttare le occasioni, anche perché mi viene in mente la partita contro l'Atalanta, quando abbiamo vinto 1-0 ma potevamo fare di più, sono errori che poi si possono pagare all'andata".

Da esperto, Fabbri ha parlato anche delle rimesse laterali di Michael Kayode, quasi un "collega" per l'ampiezza della gittata: "Kayode è impressionante. Vi confesso che io sono terribile con le rimesse laterali, penso di lanciare più lontano una palla da sette chili che il pallone da calcio. Kayode lo seguivo già dai tempi della Primavera e l'ho preso al Fantacalcio a uno, sono primo in un torneo fatto con tanti amici di atletica che non conoscevano chi fosse. Sono contento perché nello sceglierlo mi sono sentito un piccolo scout".



