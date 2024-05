UEFA, I precedenti dei viola con le squadre belghe

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

Fiorentina e Brugge si affrontano stasera per la prima volta nella loro storia. La Viola, infatti, non ha mai giocato contro i nero-azzurri e in generale sono solo 4 le apparizioni contro le squadre belghe. L'ultima affrontata dalla Fiorentina è il Genk nell'ultimo girone di Conference League: l'esordio nel girone in Belgio finì 2-2 con un'inaspettata doppietta di Ranieri, mentre al ritorno a Firenze la squadra di Vincenzo Italiano vinse 2-1 con il rigore nel finale di Nico Gonzalez decisivo per il passaggio del turno.

Un precedente scottante per i viola contro una squadra belga risale alla stagione 1984-1985 in Coppa Uefa quando la squadra di De Sisti, dopo l'1-1 al Franchi con una rete di Socrates, perse per 6-2 a Bruxelles uscendo così ai sedicesimi di finale. Per quanto riguarda il Brugge, c'è una statistica: il club belga su 11 apparizioni contro le squadre italiane non è mai riuscito a vincere.