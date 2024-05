ITALIANO, Il Franchi ci spingerà. Brugge forte ed esperto

Alla vigilia della sfida contro il Club Brugge, valida per l'andata delle semifinali di Conference League, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato, come da protocollo UEFA, in conferenza stampa. Proprio le parole dell'allenatore dei viola sono state tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Questo un estratto delle sue parole dalla sala stampa del media center del Viola Park: "Stiamo bene, l'ultima partita ci ha dato fiducia ed entusiasmo. Abbiamo ricercato un bel risultato e lo abbiamo ottenuto. Era fondamentale l'appuntamento di domani con un atteggiamento positivo. Siamo quasi tutti a disposizione e pronti per questo match. Sarebbe straordinario proseguire nel torneo".

Sul Brugge: "È una squadra che sa giocare, che va veloce ed ha esperienza. Non ha un solo modo di affrontare le partite ma sa giocare bene in entrambe le fasi. Noi abbiamo la prima partita in casa e dobbiamo fare il meglio per prepararci alla gara di ritorno, per essere all'altezza della situazione".

Sul pubblico domani allo stadio: "Tutti hanno capito cosa può essere il Franchi nel momento in cui lo stadio spinge forte: io da fuori sento questa spinta molto bene e sono convinto che domani il pubblico si farà sentire. Mi auguro che ci sia un clima spettacolare e che tutti riusciamo ad ottenere un sogno incredibile".

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI VINCENZO ITALIANO