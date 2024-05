CONFERENCE, Metamorfosi viola: goleade e clean sheet

Fonte: A cura di Jacopo Mannina

La Fiorentina d'Europa quest'anno ha attraversato una metamorfosi sorprendente, senza però perdere il suo fascino nel calcio europeo. Sebbene le goleade spettacolari della stagione passata siano mancate (otto dell'anno scorso contro due di quest'anno sono le partite con almeno 3 gol messi a referto), la squadra viola ha trovato una nuova dimensione, contraddistinta da una difesa più affidabile e dall'emergere di nuovi talenti in attacco.

In passato, grazie a nomi come Cabral in veste di capocannoniere, e Jovic e Barak in vetrina, i viola potevano contare su una certa confidenza con le reti segnate. Questa stagione solo il ceco, unico rimasto in maglia viola assieme a Nico Gonzalez tra i top marcatori della competizione, è stato capace di riconfermarsi con gol decisivi mentre i nuovi arrivati non hanno raccolto nemmeno insieme le reti segnate dal brasiliano. La vera rivelazione viene dal reparto difensivo, dove giocatori come Ranieri hanno dimostrato di saper fare la differenza anche in zona gol, contribuendo al totale di tre reti per la squadra e subito sotto Martinez Quarta a quota due. La difesa, reduce da due clean sheet consecutivi nel match contro il Viktoria Plzen, può essere proprio quel fattore in più per poter azzannare la finale ad Atene. Grazie a questa solidità, la Fiorentina infatti vanta una difesa meno permeabile e un record ancora intatto nella Conference League, rendendola l'unica imbattuta delle semifinaliste.

Il pensiero, in vista della partita col Club Brugge, va ancora alla stagione passata quando i viola persero in casa contro il Basilea compromettendo l'accesso alla finale conquistata dopo una super prestazione al ritorno. Ancora una volta dunque la squadra di Italiano dovrà blindare la propria porta, fattore forse più importante rispetto al mettere a referto una goleada e sul quale, proprio nel precedente turno, nella gara d'andata, Vincenzo Italiano si espresse come un obiettivo da conquistare.Nonostante la mancanza delle spettacolari goleade di un tempo, questa nuova Fiorentina si presenta come una squadra più determinata e solida, pronta a scrivere nuove pagine di gloria senza necessariamente dover dipendere dall'attacco.