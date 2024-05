GONZALEZ, Sto bene. Domani voglio essere decisivo

Direttamente dal Viola Park, ai microfoni di Sky Sport, Nico Gonzalez ha risposto ad alcune domande sul suo ritrovato stato di forma dopo la doppietta in campionato contro il Sassuolo e soprattutto in vista dell'imminente semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Queste le sue parole:

La doppietta contro il Sassuolo le ha ridato il sorriso?

"L’ultimo infortunio mi aveva fatto male anche a livello mentale, ma oggi sono molto contento. Sono tornato al gol, la squadra ha vinto. Siamo usciti dalla Coppa Italia, ma dobbiamo proseguire come l’ultimo match".

L'esultanza a cosa era dovuta?

"Nessuna polemica, l’ho fatto perché l’avevo promesso ad una persona. Le critiche? Siamo 26 giocatori, io sono molto tranquillo. So che posso fare la differenza dentro il campo e cerco di dare il massimo di se stesso".

Sente ancora, come la passata stagione, la responsabilità in partite come questa?

"Do il massimo in ogni impegno, il calcio è questo. Mi ricordo l'anno scorso prima della trasferta a Poznan mi si chiedeva di torare il Nico Gonzalez che tutti conoscevano e feci un gran bel primo tempo. Domani è uguale, è troppo importante, mi piacerebbe vincere qualcosa con questa maglia".

Ha scommesso qualcosa con qualcuno in caso in cui riusciate a portare la coppa a Firenze?

"Ho detto a un compagno di squadra che se vinciamo gli regalo qualcosa, ma non si può dire, forse ve lo mostro se vinciamo".