GAZZETTA.IT, Italiano: "Siamo pronti alla battaglia"

Fonte: Gazzetta.it

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Questa sera alle 21:00 la Fiorentina affronterà il Club Brugge nell'andata delle semifinali di Conference League. Ieri in conferenza stampa hanno parlato della sfida contro i belgi Vincenzo Italiano e Nico Gonzalez. L'allenatore e il giocatore più rappresentativo dei viola, colui che dovrà trascinare la squadra verso la finale di Atene. Il tecnico gigliato ha parlato di come la squadra arrivi carica all'appuntamento dopo il successo contro il Sassuolo: "Per noi e per Firenze questa gara è importantissima. La finale sarebbe un sogno e siamo pronti a battagliare. Stiamo bene anche mentalmente, grazie alla vittoria sul Sassuolo. L’importante è preparare alla perfezione la sfida contro il Bruges su entrambi le fasi e non farsi trasportare dall’ansia o dallo stress. Dobbiamo vincere in casa per poi avere un vantaggio al ritorno. I nostri avversari sono forti, ma noi saremo all’altezza della situazione e dagli spalti ci aiuteranno e ci spingeranno". Italiano ha poi parlato delle voci che lo vogliono sulla panchina del Torino la prossima stagione: "In questo periodo si sente di tutto, però è giusto che ci sia concentrazione solo sul nostro finale di stagione. Gli interessamenti di altre società fanno piacere perché vuol dire che si è lavorato bene ma ora voglio essere concentrato soltanto sulle prossime gare il resto sono chiacchiere".

Dopo la doppietta contro i neroverdi Nico Gonzalez è pronto a guidare i suoi compagni verso la seconda finale di Conference League consecutiva. Queste le sue parole, anche sul suo modo di esultare, ieri in conferenza stampa: "Le mie esultanze? Sono per una persona a cui ho promesso di esultare con gli emoji e spero di farlo anche domani, ma la cosa più importante è mettere in campo una grande partita di squadra. Vivo di calcio e anche della sua imprevedibilità, comprese le critiche e le pressioni che a volte mi fanno fare la differenza. So che la squadra ha bisogno di me".

Per quanto riguarda la formazione scelta da Vincenzo Italiano secondo Gazzetta.it torneranno titolari, sotto gli occhi del Presidente Commisso appena tornato a Firenze, Terracciano, Milenkovic, Biraghi, Dodo, Bonaventura, Beltran, Nico Gonzalez e Belotti. Dovrebbe invece partire di nuovo dal primo minuto Sottil sulla corsia di sinistra.