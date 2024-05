VANAKEN, Queste le partite più belle. Viola da temere

Fonte: Dal nostro inviato Samuele Fontanelli

Domani alle ore 21:00 la Fiorentina affronterà al Franchi il Club Brugge nell'andata delle semifinali di Conference League. A parlare dalla stampa dell'impianto di Campo di Marte, oltre all'allenatore dei belgi Nicky Hayen, il capitano della formazione nerazzurra Hans Vanaken. Queste le dichiarazioni: del trequartista classe 1992:

Sullo stato di forma della squadra viste le tante partite da affrontare: "Penso che stiamo bene anche perché stiamo andando forte e in questi momenti non si sente la stanchezza anche se abbiamo potuto ruotare poco. Questo programma è molto impegnativo. Qualcuno ha avuto qualche problema e anche io sono stato fuori. Quando le cose vanno bene non senti fastidi e puoi continuare. Sono tutte squadre con tantissime qualità però non dobbiamo temere nessuno per come giochiamo. Ci vuole anche fortuna per vincere queste partite. A volte anche se giochi meno bene devi saper sopravvivere. Pressiamo alto e lavoriamo tanto tutti insieme. Speriamo di poter tenere questo ritmo le ultime settimane".

Come sente la partita a livello personale: "Queste sono le partite più belle. Ovviamente giochiamo contro una squadra importante però abbiamo le nostre ambizioni. Abbiamo poi una gara la settimana prossima in casa. Non vedo l'ora perché sono le partite più belle e più importanti della carriera".

Nel girone di Champions con la Fiorentina giocheresti per il terzo posto qui invece ti giochi una finale: " Non dobbiamo sottovalutare la Fiorentina. L'anno scorso hanno giocato la finale. Però non dobbiamo avere paura. Come abbiamo fatto contro il Paok Salonicco. Dobbiamo far vedere la nostra fiducia in campo".

Viola come l'Anderlecht avversario in campionato: " Si è vero. Al momento non abbiamo niente in mano. Vogliamo avere qualcosa in mano tra qualche settimana".

Su Mignolet e le scelte di Hayen:"Mignolet ha fatto bene anche se ha avuto dei problemi fisici come altri compagni. Non posso rispondere a questa domanda".